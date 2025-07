COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Contributo idrico integrativo: online la graduatoria definitiva

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Contributo idrico integrativo: online la graduatoria definitiva

ammessi al beneficio, 20 gli esclusi. Gli importi dovuti (pari ad oltre il

69% della spesa sostenuta nel 2024 da ciascun beneficiario) saranno erogati

direttamente in bolletta *

*Online* la graduatoria dei beneficiari del *bonus sociale idrico

integrativo per l’anno 2025*, che contiene la* lista dei 220 ammessi* *al

beneficio e dei 20 esclusi*, per mancanza di requisiti o documentazione

obbligatoria mancante o non conforme. Si tratta di liste contenenti i *codici

identificativi* (rilasciati al momento della presentazione della domanda, e

non i nominativi degli aventi diritto, per motivi di privacy e riservatezza

e in conformità con quanto previsto dal GDPR) *accanto ai quali è indicato

l’ammontare del rimborso spettante*, che sarà riconosciuto direttamente in

bolletta. In caso di utenze condominiali, il rimborso avverrà tramite

l’amministratore di condominio.

*I fondi disponibili hanno consentito un rimborso a ciascun beneficiario

pari al 69,26%* della spesa lorda sostenuta nell’anno 2024, diminuita

dell’importo del bonus sociale idrico nazionale calcolato.

Per visionare la graduatoria basta collegarsi al sito istituzionale del

Comune, nella sezione “Amministrazione

trasparente – Altri Contenuti – Dati ulteriori”.

