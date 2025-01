(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 GIUSTIZIA: CALDERONE (FI), “PUO’ ORDINE DELLO STATO TENTARE DI CONDIZIONARE IL POTERE LEGISLATIVO?”

“Non è il caos istituzionale che appassiona il cittadino comune che rimane disorientato e preoccupato quando un ordine dello Stato protesta platealmente contro i poteri dello Stato. Ieri non è stata una bella giornata per l’ assetto democratico e costituzionale dello Stato. Il cittadino ha visto sfilare insieme pubblici ministeri e giudicanti e ha avuto la rappresentazione plastica, ove ce ne fosse stato di bisogno, che fanno parte della stessa squadra. Pubblici ministeri e giudici che hanno abbandonato l’ aula, cosa voleva essere una protesta? E quale è la finalità della protesta? Il condizionamento della Politica ? E può un Ordine dello Stato tentare di condizionare il Potere Legislativo? Sono domande terribili che ogni cittadino si pone. E se abbandonassimo l’ aula del Parlamento a ogni sentenza che riteniamo ingiusta, cosa accadrebbe? È necessario restituire serenità al cittadino affinché possa avere piena fiducia nelle Istituzioni. È fondamentale un richiamo alle proprie responsabilità.” Lo dice in una nota Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e capogruppo FI in commissione Giustizia

