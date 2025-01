(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Gaza, Bonelli: Trump vuole deportazione dei palestinesi. Italia ed Europa

si oppongano a questa follia

“Il Presidente Trump si comporta come il padrone del mondo, cercando di

ridefinire i confini di stati a seconda dei suoi capricci. Lo ha fatto nei

giorni scorsi con Groenlandia, Panama e Golfo del Messico, lo ha fatto oggi

con le sue dichiarazioni ben più gravi su Gaza. Parole inaccettabili e

pericolose che di fatto preparano il terreno alla deportazione dei

palestinesi da Gaza. Il suo intervento, in cui propone di “ripulire tutta

la zona” e di spostare oltre un milione di palestinesi in paesi vicini,

rappresenta un grave disprezzo per la dignità e i diritti umani della

popolazione palestinese e rischiano di minare ogni sforzo per il

raggiungimento della pace”.

Ad affermarlo è il Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza

Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue:

“Di fronte alla tragedia umanitaria che si sta consumando, con oltre un

milione di persone sfollate, 50mila morti nei bombardamenti e una

devastazione che ha ridotto Gaza a un cumulo di macerie, queste

dichiarazioni non fanno altro che alimentare l’odio e il conflitto.

L’entusiasmo per la proposta di Trump mostrato dal ministro israeliano

delle Finanze Bezalel Smotrich, esponente di estrema destra, prova come per

Netanyahu e il suo governo la pace e soluzione dei due popoli e due stati

non sia mai stata un’opzione, vogliono solo la cacciata dei palestinesi da

Gaza.

L’Italia e l’Europa non possono rimanere inermi di fronte alla gravità di

queste affermazioni, è necessario che facciano sentire la propria voce in

ogni sede affinchè non venga assecondata questa follia” conclude Bonelli

