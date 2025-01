(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Fi. Ferrante, 31 anni fa Silvio Berlusconi scendeva in campo, suoi valori continuano a ispirarci

“Il 26 gennaio del 1994, annunciando la sua discesa in campo, Silvio Berlusconi ha cambiato per sempre la politica italiana e non solo: un discorso che ha segnato non soltanto la nascita di Forza Italia ma anche di un nuovo, straordinario capitolo della nostra democrazia. Il nostro Presidente ha saputo trasformare il suo amore per il Paese in un grande progetto politico, quello di arginare le sinistre e di riunire moderati, liberali e riformisti, che dopo 31 anni dispiega ancora i suoi effetti. Quel giorno del 1994 Silvio Berlusconi è entrato nella storia del Paese da grande protagonista e come tale sarà sempre ricordato. Il nostro Presidente, che ha ricoperto più a lungo di tutti la carica di Presidente del Consiglio, ha reso possibile la modernizzazione del Paese, ha fondato il centrodestra che oggi è al Governo e ha dato vita a quella coraggiosa rivoluzione liberale di cui siamo fedeli custodi. A 31 anni di distanza dalla sua discesa in campo il nostro spirito innovatore è più vivo che mai, Forza Italia ha forgiato una classe dirigente che guida i Comuni, le Regioni e il Paese ed è al centro della scena politica italiana portando avanti gli insegnamenti, le battaglie e i valori di Silvio Berlusconi che continuano sempre a ispirarci. Grazie infinite di tutto, Presidente”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit.

