(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 Covid. Buonguerrieri (FdI): Sull’origine del virus le autorità Usa smentiscono l’Oms

“Cade un altro tabù della pensiero unico imposto durante la pandemia e che Fratelli d’Italia aveva contestato sin dall’inizio: non c’è alcuna certezza che il Covid 19 sia frutto di un naturale spillover, giacché va considerata l’ipotesi di un contributo umano determinante nella diffusione della pandemia che ha colpito il globo. Le autorità americane hanno infatti rivisto la propria posizione, affermando la possibilità che il virus SARS-CoV-2 sia l’esito di una sperimentazione fuoriuscita dai laboratori di Wuhan. Ipotesi sempre negata dall’Oms, che si è comportata da ‘foglia di fico’, per usare l’espressione dei suoi vertici, rispetto a esigenze politiche che nulla hanno a che vedere con le finalità istituzionali a cui è preposta”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

