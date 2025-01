(ARC) Apicoltura: Zannier, ampliare dialogo per trovare soluzioni

(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

Udine, 26 gen – “Il dialogo costruttivo resta un elemento

fondamentale per cercare soluzioni concrete in un momento in cui

non ? scontato che tutto si possa fare e che si possa fare per

tutti. Se pur non mancher? la disponibilit? e il sostegno della

Regione, dobbiamo tenere presente che il settore apistico ha le

stesse regole di quello dell’agricoltura come attivit? economica.

Gli spazi di manovra che abbiamo devono comunque confrontarsi con

quelle regole e, quando si parla di api, a partire dal livello

europeo rilevo una profonda ipocrisia perch? da un lato l’Ue ne

evidenzia le assolute qualit? dal punto di vista ambientale ma

dall’altro ? stringente e, a volte, limitante per il sostegno del

comparto, come ad esempio sui contributi pro alveare. Queste

limitazioni nascono perch? il punto di vista ? prettamente

produttivo, e l’incremento delle produzioni ? legato ai

regolamenti comunitari come quelli agricoli. E’ quindi importante

ampliare il dialogo perch? le regole slegate dalla parte

economica che potrebbero aiutare in via continuativa il comparto

apistico fanno riferimento ad altri referati e non a quello

dell’agricoltura”.

Cos? l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano

Zannier, al XVI meeting organizzato dal Consorzio apicoltori

della provincia di Udine e moderato dal giornalista Rossano

Cattivello su ‘Un nuovo futuro per un’apicoltura sotto pressione.

Clima, nuovi parassiti e mercato richiedono strategie inedite’

che si ? svolto nell’auditorium dell’istituto salesiano Bearzi a

Udine dove gli allevatori di api del Friuli Venezia Giulia si

sono ritrovati.

L’esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato l’importanza di

alimentare il confronto e lavorare sull’unit? per riuscire a dare

risposte alle problematiche del comparto.

Ad aprire i lavori ? stato il presidente del Consorzio, Marco

Felettig, da poco eletto in occasione del rinnovo del direttivo a

cui ? seguito l’intervento di Zannier e il contributo di Rossano

Cattivello sulla percezione nella pubblica opinione dei problemi

dell’apicoltura. Per le relazioni tecniche sono invece

intervenuti esperti di livello nazionale: Antonio Nanetti del

Crea di Bologna che ha trattato l’impatto dei cambiamenti

climatici, Franco Mutinelli dell’Izsve il cui contributo ha

riguardato il contrasto alla presenza di un nuovo potenziale

acaro che colpisce le api, mentre Giancarlo Naldi, direttore

dell’Osservatorio nazionale miele, ha affrontato il tema del

mercato con analisi e proposte. Il presidente nazionale

dell’Unaapi, Giuseppe Cefalo, ? intervenuto, invece,

sull’importanza dell’associazionismo a supporto dei singoli

apicoltori.

Il settore, per Felettig, si trova davanti a sfide epocali da

affrontare uniti, perch? grandi e piccoli apicoltori svolgono un

ruolo essenziale non solo per l’economia e la filiera alimentare,

ma anche per l’impollinazione della produzione agricola e

dell’intero ecosistema locale.

Felettig ha tracciato una sintesi del 2024 definendolo come “un

anno disastroso, l’ultimo di una serie di stagioni infelici per

l’apicoltura”. Gli apicoltori per? non si sono lasciati

scoraggiare e hanno cercato di far fronte alla situazione con

tutti i mezzi, garantendo la sopravvivenza delle proprie colonie,

mai come quest’anno vicine alla morte per fame.

Nonostante questi sforzi, per?, il sistema produttivo apistico ?

entrato in crisi con aziende pronte a chiudere i battenti per

mancanza di reddito e liquidit?. Ma gli apicoltori hanno saputo

fare fronte comune e si sono rivolti alle istituzioni con un

grido d’allarme che ? stato ascoltato.

Il neo presidente ha infatti ringraziato Zannier che ha raccolto

quel grido d’allarme con una misura concreta: un contributo

straordinario elargito a favore delle aziende apistiche che

traggono un reddito significativo dall’apicoltura, andando cos? a

mettere in sicurezza pi? della met? degli alveari allevati in

regione. Il Friuli Venezia Giulia, come ha riferito Felettig, ?

stata la prima regione, e fino a un mese fa l’unica, ad avere

dedicato un occhio di riguardo al settore.

Durante l’incontro, il presidente ha manifestato l’esigenza del

Consorzio di una nuova sede, perch? gli uffici attuali non sono

pi? funzionali all’attivit? che viene svolta; sul punto Zannier

ha mostrato disponibilit? assicurando al sistema la vicinanza e

la presenza della Regione “faremo tutto quello che si pu? fare,

troverete sempre aperta la mia porta”.

Nel dettaglio, il settore, in regione, conta 1.800 apicoltori che

gestiscono 38mila alveari ed ? minacciato dai cambiamenti

climatici, da un nuovo parassita e anche dal mercato, in cui

importazioni a basso costo e poco trasparenti stanno penalizzando

le produzioni locali. Sotto il dato produttivo, per esempio,

nella provincia di Udine (che rappresenta il 66% degli alveari)

il raccolto complessivo del 2024 ha visto una contrazione del

68%, con punte negative per il miele di acacia che si ?

addirittura azzerato. Tornando all’aspetto dimensionale, gli

apicoltori con meno di 50 alveari a testa rappresentano il 91%

delle attivit? e il 42% delle arnie, mentre quelli che svolgono

l’attivit? in maniera professionale e spesso anche esclusiva sono

un centinaio con il 45% degli alveari.

