(AGENPARL) - Roma, 26 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 26 gennaio 2025 AGORA’ WEEKEND (RAI3)/SISTO (FI): “EPISODIO DEI DADI SGRADEVOLE, COSÌ NON

VA BENE”

“Ho trovato quell’episodio molto sgradevole. Si trattava del Segretario

Nazionale di Area, un personaggio anche in vista dal punto di vista della

magistratura. È una gag preparata come se fosse Striscia La Notizia, Le

Iene, con un’altra collega che mi riprendeva. Trovo questo modo di fare,

nell’occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, della magistratura

che non va bene. Un modo sbagliato, volgare, di farsi beffa delle

istituzioni. Perché è chiaro che quel video era destinato ad andare sui

social e a costituire una sorta di aggressione molto sarcastica nei

confronti di un viceministro che stava partecipando all’inaugurazione

dell’anno giudiziario per rappresentare il Governo. Ho stigmatizzato

pubblicamente l’episodio, proprio nell’incipit del mio discorso, e devo

dire che ho avuto anche dei magistrati che si sono completamente dissociati

da questo modo di procedere. Questa è la magistratura che non va bene, il

problema è molto serio”.

Queste le parole di Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, ad

Agorà Weekend su Rai Tre, condotto da Sara Mariani.

