Forza Italia: Battilocchio(FI): a Milano evento di grandissima qualità

“Oggi Forza Italia sta promuovendo a Milano l’ incontro nazionale “Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa”: si stanno confrontando e stanno discutendo sulle nostre proposte i più importanti protagonisti delle dinamiche dell’economia del nostro Paese. Un dibattito di altissimo livello per discutere di idee e programmi. Una discussione che vede una partecipazione numerosa e qualificata di interlocutori. Si conferma il grande dinamismo e la vivacità del nostro Partito che, guidato da Antonio Tajani, vuole continuare a dare un contributo concreto alla crescita del Paese e si prepara alle sfide dei prossimi anni” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e Responsabile Elettorale del movimento azzurro, presente a Milano per l’iniziativa di Forza Italia “Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa”.

