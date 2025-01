[Comune Palermo] Inaugurazione anno giudiziario. Dichiarazione sindaco Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 “L’inaugurazione del nuovo anno giudiziario è l’occasione per rivolgere il

mio ringraziamento ai magistrati che ogni giorno portano avanti un’intensa

ed instancabile attività, anche in collaborazione con le forze dell’ordine,

per contrastare la mafia e ogni forma di criminalità, con incrollabile

senso dello Stato, come ha evidenziato il Presidente della Corte d’Appello

Frasca. Desidero, inoltre, sottolineare l’importante valore delle parole

pronunciate dal Procuratore generale Sava che ha ricordato la recente

apertura del nuovo asilo di Danisinni come esempio di buone azioni da

perseguire, specie nelle aree più difficili della città, anche per

contrastare l’espansione degli atti criminali da parte dei più giovani, a

dimostrazione di come, su questo fronte, sia necessario che ogni

istituzione faccia la sua parte e con spirito di collaborazione tra le

parti”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

