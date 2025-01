(ACON) REGENI. HONSELL (OPEN): NOVE ANNI DOPO LA LOTTA PER LA VERIT CONTINUA

(AGENPARL) - Roma, 25 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 25 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 25 gen – “A nove anni da quel tragico 25 gennaio

2016, giorno in cui Giulio Regeni fu rapito, la verit? rimane

ancora un obiettivo non raggiunto. Una verit? che rappresenta il

fondamento imprescindibile per ottenere giustizia. Giulio Regeni,

cittadino del mondo e di Fiumicello, aveva dedicato la sua vita

alla ricerca sociale, con l’obiettivo di contribuire a un mondo

in cui i diritti umani e civili fossero pienamente rispettati.

Oggi il suo nome ? diventato un simbolo universale di lotta per

la dignit? e per i diritti”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg,)in occasione del nono anniversario dalla

scomparsa del giovane che fu rapito e ucciso in Egitto.

“In questi lunghi anni – prosegue l’esponente di Open -, la

battaglia per la verit? e la giustizia portata avanti con

straordinaria determinazione dai suoi genitori rappresenta per

tutte e per tutti un esempio di impegno civile. ? una battaglia

che non riguarda solo Giulio, ma tutti coloro che credono in un

futuro libero da soprusi e ingiustizie, una lotta e una battaglia

di emancipazione contro “tutto il male del mondo”.

Infine, esprimiamo il nostro pieno sostegno ai genitori di Giulio

in questo momento cos? denso di significato. Saremo presenti a

Fiumicello – conclude Honsell – alla fiaccolata silenziosa delle

19.41, l’ora in cui avvenne l’ultimo contatto di Giulio, per

tenere viva la fiamma dei diritti umani e civili in tutto il

mondo”.

