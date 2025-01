(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 PERIFERIE, MILANI (FDI): IN MISSIONE A FIRENZE PER APPROFONDIRE PRINCIPALI

CRITICITA’

“Siamo partiti questa mattina per Firenze, con una delegazione della

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo

stato di degrado delle città e delle periferie. In agenda molti incontri

con il prefetto Francesca Ferrandino, il Sindaco di Firenze Sara Funaro, il

questore Fausto Lamparelli, l’assessore comunale all’Urbanistica Caterina

Biti e il presidente di Casa s.p.a. Luca Talluri. Anche oggi prenderemo

visione delle criticità e approfondiremo le problematiche da affrontare. Il

sopralluogo di oggi a Firenze è un’altra testimonianza di come la

Commissione sia presente sul territorio per dare un segnale forte che ci

siamo e non lasciamo indietro nessuno. Avremo elementi per capire meglio

quali condizioni di degrado e di sicurezza vadano affrontate al più

presto”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani,

capogruppo della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di

sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie.