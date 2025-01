COMUNICATO STAMPA -PRESSEAUSSENDUNG – 24.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI

BOLZANO

STAATSANWALTSCHAFT

BEIM LANDESGERICHT

BOZEN

Piazza del Tribunale n. 1 – Gerichtsplatz Nr. 1

39100 BOLZANO – 39100 BOZEN

Nr. 1/2025 Procura/Staatsanwaltschaft

COMUNICATO STAMPA

PRESSEAUSSENDUNG

In relazione ai resoconti giornalistici relativi

alla morte di un bambino di tre anni a Brunico

si precisa quanto segue:

in data 23 dicembre 2024, il 118 ed una

pattuglia dell’aliquota Carabinieri di Brunico

sono intervenuti per prestare soccorso ad un

bambino dell’età di tre anni le cui condizioni

apparivano fin da subito estremamente gravi.

Il bambino è stato trasportato a Bolzano dove

il personale medico ha segnalato la presenza

di numerosi lividi ed ematomi sul corpo,

manifestando dubbi in ordine al fatto che lo

stesso sia stato vittima di maltrattamenti e che

le gravi lesioni cerebrali riscontrate fossero

conseguenza di atti dolosi.

Nella giornata del 26 dicembre il bambino è

deceduto.

E’ stato pertanto necessario procedere

all’iscrizione nel registro delle notizie di reato

di uno dei genitori del bambino, in particolare

di quello presente nell’appartamento al

momento del fatto, e disporre un accertamento

autoptico.

L’ipotesi investigativa è quella di un omicidio

volontario in presenza di maltrattamenti.

L’accertamento si è svolto in data 30

dicembre presso l’ospedale di Bolzano.

Allo stato attuale l’esito dell’autopsia non è

ancora prevenuto, essendosi la patologa

incaricata riservata di presentare le proprie

valutazioni entro 60 giorni dall’incarico.

Da una prima e superficiale valutazione non

sono emersi elementi a conferma dell’ipotesi

investigativa, ma non si possono escludere,

allo stato, azioni di natura dolosa.

Vige, in ogni caso, il principio di innocenza.

Im Zusammenhang mit Presseberichten über

den Tod eines dreijährigen Jungen in Bruneck

werden folgende Richtigstellungen mitgeteilt:

Am 23. Dezember 2024 fand ein Einsatz des

Rettungsdienstes 118 und einer Streife der

Carabinieri statt, um einem dreijährigen

Jungen zu helfen, dessen Zustand sofort sehr

ernst erschien.

Das Kind wurde nach Bozen transportiert, wo

das medizinische Personal zahlreiche

Prellungen und Hämatome am Körper

feststellte und Zweifel äußerte, ob das Kind

misshandelt worden war und ob die

festgestellten schweren Hirnverletzungen auf

vorsätzliche Handlungen zurückzuführen

waren.

Am 26. Dezember verstarb das Kind.

Es war daher notwendig, einen der Elternteile

des Kindes, insbesondere denjenigen, der zum

Zeitpunkt des Vorfalls in der Wohnung

anwesend war, in das Ermittlungsregister

einzutragen und eine Autopsie anzuordnen.

Die Ermittlungshypothese ist die eines

freiwilligen Totschlags in Verbindung mit

Misshandlungen.

Die Obduktion fand am 30. Dezember im

Krankenhaus von Bozen statt.

Das Ergebnis der Autopsie ist derzeit noch

nicht bekannt, da sich die zuständige

Pathologin vorbehalten hat, ihr Gutachten

innerhalb von 60 Tagen nach dem Termin

abzugeben.

Eine erste und oberflächliche Untersuchung

hat keine Elemente ergeben, die die

Anfangshypothese

bestätigen,

vorsätzliche Handlungen können derzeit nicht

ausgeschlossen werden.

In jedem Fall gilt der Grundsatz der

Unschuldsvermutung