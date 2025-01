Comunicato stampa – Il colore del talento olimpico e paralimpico è lo stesso – Auditorium del Rettorato – Campus Chieti – 28 gennaio 2025, ore 10.00

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 IL COLORE DEL TALENTO OLIMPICO E PARALIMPICO

È LO STESSO

9:00. – Accoglienza

PROGRAMMA

10:00-10:20

Saluti Istituzionali

Prof Liborio Stuppia – Magnifico Rettore Università degli Studi “Gabriele

d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio – Delegata del Rettore alle attività del

servizio per la disabilità in Ateneo Università degli Studi “Gabriele

d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Prof.ssa Angela Di Baldassarre – Delegata del Rettore per la didattica di

Ateneo Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Dott. Massimiliano Nardocci – Direttore Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo

10:20-12:20

Formazione con i fondatori dell’Academy La Pelle Azzurra

“Come raggiungere il tuo 300 %”

Dr.ssa Sara Haeuptli e Dott. Alessandro Melchionna, i mental coach di atleti

Olimpici e Paralimpici. Il potenziamento delle Performance con azioni

nell’area mentale, emotiva e delle soft skills.

12:20-13:00

Storie di Atleti e consegna dei premi

Daila Dameno – Bronzo Paralimpiadi di Parigi 24 Nazionale tiro con l’Arco

Lilia Giannini – Camp. Italiana a squadre 2024 tiro con l’Arco

Katia Aere – bronzo Tokio 2021 HandBike e detentrice di record mondiali in

apnea dinamica e nuoto pinnato

Giada Andreutti – Nazionale bob Pechino 22

13:00-14:00 – Break

14:00-14:30

Prof. Roberto Veraldi – Presidente Corso di Laurea in Servizio Sociale,

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Referente di

Ateneo per i rapporti con l’UE

Prof. Enrico Miccadei – Delegato del Rettore per la Terza Missione

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Saluti delle autorità presenti in attesa di conferma

14:30-16:00

Storie di Atleti e consegna dei premi

Carlo di Giusto – già CT Nazionale Basket in carrozzina

Joel Boganelli – capitano Nazionale U23 Basket in carrozzina

e Basket Amicacci Abruzzo

Gabriele Benvenuto – atleta Nazionale Basket in carrozzina

e Basket Amicacci Abruzzo

Irma Testa – Bronzo Tokyo 2021 nazionale Pugilato Parigi 24

Emanuele Renzini – già CT Nazionale Pugilato

Fabrizio Pagani – recordman Apnea Paralimpica, oltre 10 record del mondo

Michele Sarzilla – Triathlon primo nel rank Olimpico 2024

16:00 consegna delle bandiere