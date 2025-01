Comunicato Stampa del 24.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 P O L I Z I A D I S T A T O

SEZIONE POLIZIA STRADALE RIMINI

Rimini 23 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

”Giovane ragazza salvata in extremis dai poliziotti”

Nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio due poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione hanno fatto desistere da intenti suicidi una giovane ragazza che voleva lanciarsi sotto un treno.

I poliziotti verso le ore 15.00 stavano effettuando un normale posto di controllo nel comune di Morciano di Romagna quando venivano avvicinati da una donna in stato di agitazione che chiedeva loro aiuto. La donna riferiva ai poliziotti che sua figlia di 25 anni era uscita di casa manifestando l’intenzione di volersi suicidare e aveva fatto perdere le proprie tracce. I due poliziotti, raccolte tutte le informazioni del caso nonchè la descrizione fisica della giovane ragazza, allertavano tutte le forze di polizia presenti sul territorio mediante la centrale operativa e si attivavano per le ricerche della giovane presso i luoghi di norma dalla stessa frequentati come indicato dalla madre sempre più agitata e disperata.

Non essendo riusciti a rintracciarla con queste prime ricerche, verso le 15.30 i poliziotti decidevano di recarsi presso la stazione FS di Cattolica sospettando che la giovane potesse ivi compire il gesto inconsulto.

Giunti alla stazione ferroviaria i due poliziotti della stradale individuavano la giovane ragazza che era in uno stato confusionale e che vagava pericolosamente vicino al primo binario.