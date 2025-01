(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 CAMPI FLEGREI, CASO (M5S): CON CICILIANO INCONTRO COSTRUTTIVO, NOI DISPONIBILI A SINERGIE

Roma, 24 gen. – “Con il Capo della Protezione Civile, il dott. Fabio Ciciliano, abbiamo avuto un confronto cordiale e diretto sulle misure previste dai due decreti Campi Flegrei. Abbiamo concordato sulla necessità di attuare quanto prima le azioni previste dai Decreti, a partire dallo studio di vulnerabilità degli edifici che, da quanto ho appreso, ha completato la sua prima fase ed è stato inviato ai Comuni, e ribadito l’urgenza di sviluppare una strategia di comunicazione efficace, che informi tempestivamente la popolazione sulle misure in atto. In settimana ho avuto anche un incontro con il Commissario Straordinario, Ing. Fulvio Soccodato, per discutere degli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, con particolare attenzione alle scuole su cui occorre accelerare il più possibile. Ad entrambi ho ribadito la nostra piena disponibilità a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, come abbiamo fatto in questi due anni, senza distinzioni politiche e, soprattutto, evitando ogni tipo di speculazione. La priorità è e rimane una sola: garantire la massima sicurezza possibile ai cittadini che vivono questa zona flegrea”.

Così il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, a margine dell’incontro con il Capo della Protezione Civile.

