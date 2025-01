(ARC) Minoranze: Roberti, fondamentale dialogo anche con chi amministra

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 Duino Aurisina, 24 gen – “La Slovenska Skupnost negli ultimi

tempi ha centrato risultati significativi. L’auspicio che

rivolgiamo a questo partito ? quello di continuare a mettere al

centro del proprio dibattito interno il tema del dialogo con le

diverse forze politiche per garantire benefici concreti al

territorio di questa fascia confinaria e ai cittadini di lingua e

cultura slovena del Friuli Venezia Giulia”.

Lo ha affermato stasera a Duino Aurisina l’assessore regionale

alle Autonomie locali con delega alle lingue minoritarie

Pierpaolo Roberti durante il tradizionale incontro di inizio anno

organizzato dalla Slovenska Skupnost.

Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga,

l’assessore Roberti ha sottolineato l’importanza di portare

all’attenzione pubblica non solo le istanze di una parte in modo

ideologico ma le necessit?, i bisogni e le ispirazioni

dell’intera comunit? slovena.

“Chi rappresenta una comunit? radicata come quella slovena deve

essere pronto a fare un ulteriore salto di qualit? per smarcarsi

da qualsiasi schieramento e confrontarsi in modo collaborativo

con chiunque si trovi ad amministrare il nostro territorio”.

“A livello regionale – ha aggiunto in conclusione – si sta

discutendo della riforma elettorale. In questo ambito si pu?

iniziare a ragionare anche della garanzia per il seggio alla

minoranza di lingua slovena”.

ARC/TOF/pph

242103 GEN 25