ALMASRI, APPENDINO (M5S): QUANTO PAGATO VOLO DI STATO DAI CITTADINI? MELONI RIFERISCA

Roma, 24 gen – “Tre giorni fa il governo ha liberato e rispedito in patria con un volo di Stato un criminale, accolto in Libia come un eroe. Quanto hanno pagato i cittadini per rimandare a casa con tutti gli onori un trafficante di essere umani, proprio uno di quelli che Meloni aveva promesso di inseguire per tutto il globo terracqueo? Abbiamo il diritto di saperlo e per questo stiamo depositando un’interrogazione perchè vengano in Aula a spiegarcelo. In soli tre giorni hanno raccontato cinque versioni differenti usando menzogne, scaricabarili e tecnicismi folli. Un’arrampicata sugli specchi indegna per chi possiede un minimo di onestà intellettuale. La Presidente del Consiglio dovrebbe semplicemente ammettere la verità: a loro i criminali di guerra piace liberarli e sostenerli. Nulla di nuovo, è esattamente quello che hanno fatto con Netanyahu.”

Lo ha scritto la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino in un post sui suoi canali social.

