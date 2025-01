(ACON) GIUSTIZIA. PELLEGRINO (AVS): MENO SEZIONI CORTE CONTI RIDUCE GARANZIA

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 24 gen – “Cancellare il 70% delle sezioni della

Corte dei Conti equivale a cancellare presidi di garanzia per i

cittadini”. La consigliera regionale di Alleanza Verdi e

Sinistra, Serena Pellegrino, ? lapidaria. Poi spiega: “C’? sdegno

e forte preoccupazione per la discussione alla Camera del disegno

di legge 1621 presentato dal ministro Foti, a firma di tutta la

maggioranza che in questo momento governa il Paese. Si tratta di

modificare l’assetto ordinamentale della Corte dei Conti, ovvero

la soppressione di 15 sezioni regionali di controllo su 21 per

accentrare l’attivit? svolta in sole 6 sedi macroregionali”.

“Ai pi? pare un progetto scellerato di riforma dell’ordinamento e

dell’organizzazione della magistratura contabile – aggiunge

Pellegrino – che viene in tal modo depotenziata e quindi ridotta

all’inefficienza, senza tener conto del fatto che avrebbe poi

gravissime ripercussioni sugli oltre 900 lavoratori, per non

parlare di tutto l’indotto. Un’altra picconata a uno dei tre

poteri della Repubblica, ovvero quello giudiziario, che si occupa

di giudicare e, se del caso, condannare chi non rispetta le

leggi, in materia amministrativa e contabile”.

“In poco meno di due anni e mezzo il Governo Meloni sta

smantellando, pezzo a pezzo, il sistema costituzionale che

prevede in Italia, cos? come in gran parte dei Paesi occidentali,

la divisione e la separazione dei tre poteri dello Stato, che

devono essere indipendenti l’uno dall’altro. Con lo

smantellamento dello Stato sociale, votato con la legge

sull’autonomia differenziata, gli interventi sulla magistratura e

la volont? di portare a termine la norma sul premierato,

raggiungeremo il pi? basso indice di diritto mai registrato in

Italia dai tempi del Ventennio – chiosa la consigliera di Avs -,

di cui i discendenti siedono oggi su quegli stessi banchi che

furono, fra gli altri, anche di Matteotti, Berlinguer, Pertini,

Iotti e De Gasperi”.

