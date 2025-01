POLIZIA di STATO – PUBBLICA VIDEO ARMATO SUI SOCIAL: DENUNCIATO GRAZIE A SEGNALAZIONE YOUPOL – Comunicato Stampa + Video

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

POLIZIA DI STATO DI MACERATA: PUBBLICA VIDEO ARMATO SUI SOCIAL: DENUNCIATO GRAZIE A SEGNALAZIONE YOUPOL

Nella serata del 20 gennaio, giungeva alla Sala Operativa della Questura di Macerata, tramite piattaforma “Youpol”, una segnalazione, relativa ad un video pubblicato sui social, raffigurante un soggetto che esplodeva dei colpi di pistola sulla pubblica via, in provincia di Macerata.

A seguito di accertamenti condotti dai poliziotti della Squadra Mobile, il soggetto veniva individuato e rintracciato. Si trattava di un ragazzo di origini straniere di circa vent’anni, pregiudicato e residente in provincia che ammetteva di essere il soggetto immortalato nel video e di essere stato lui ad aver esploso i colpi in aria con una pistola a salve.

Veniva effettuata pertanto una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi che dava però esito negativo.

All’esito dell’attività il ragazzo veniva denunciato per procurato allarme presso l’Autorità, per avere con le sue condotte arrecato allarme sociale mediante la divulgazione di video sui social network attraverso il maneggio di un’arma.