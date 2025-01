Pinerolo Danza & Friends: 220 allievi e i ballerini internazionali Riva e Repele in una grande kermesse al Teatro Sociale – Domenica 2 febbraio 2025 – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

Il 2 febbraio il Teatro Sociale di Pinerolo ospita Pinerolo Danza & Friends. Con 220

performer, 50 esibizioni e otto scuole del territorio coinvolte, la danza pinerolese fa

sistema per portare l’arte coreutica sul palcoscenico e negli spazi aperti della città.

Special guests i ballerini Sasha Riva e Simone Repele.

COMUNICATO, 23 GENNAIO 2025

Sarà un grande appuntamento con l’arte coreutica l’evento Pinerolo Danza & Friends, previsto

domenica 2 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Sociale di Pinerolo e che vedrà ragazze e ragazzi

delle otto scuole di danza pinerolesi alternarsi sul palco per raccontare attraverso il movimento

tutta la poesia della danza. Per la prima volta, le realtà della danza del territorio si uniscono dando

vita a un progetto di ampio respiro, patrocinato dal Comune di Pinerolo – Assessorato allo

Sport e volto a valorizzare il mondo della danza pinerolese e a raccontare le numerose possibilità

formative e artistiche a disposizione del territorio. Otto le realtà coinvolte – Centro Danza Pinerolo,

La Rosa dei Venti Pinerolo, Passi Degni di Nota Dance Studio, Rasha Oriental Soul Academy,

S.D.B. Francesco Passero, Scuola Comunale di Danza Pinerolo, Sportica Pinerolo, Week Dance

Studio S.D. Pinerolo – un caleidoscopio di generi e stili che vanno dalla danza classica alla

contemporanea, dal ballo latino americano all’Hip Hop, fino alla danza orientale.

La kermesse coinvolge oltre 220 ballerini e ballerine Pinerolesi e alcuni gruppi ospiti per più di

50 performance che si alterneranno sul palco del Teatro Sociale di Pinerolo; tre ore di spettacolo

spaziando dalla danza classica al caraibico e latino, dal contemporaneo all’ hip hop attraverso il

reggaeton con momenti di danza del ventre e cheerleading.

Clou della kermesse l’esibizione esclusiva dei 2 ballerini ospiti Sasha Riva e Simone Repele

reduci da spettacoli televisivi quali il palco dell’arena di Verona in occasione del concerto del VOLO

assieme ad Eleonora Abbagnato o i Galà internazionali Les étoiles del più stimato impresario

Europeo Daniele Cipriani, presente anch’egli all’evento.

Ma l’impegno e la determinazione della danza e del ballo Pinerolese non si ferma qua.

Le quote di iscrizione dei ballerini a questa “vetrina coreografica” di importo libero verranno

versate direttamente e privatamente quale contributo sostegno sul conto dell’associazione

SvoltaDonna Centro Antiviolenza.

Ma non è tutto: Pinerolo Danza & Friends desidera essere un punto di partenza per la promozione

della danza e dell’arte coreutica sul territorio. Nuovi appuntamenti sono in programmazione, per

portare la danza anche negli spazi aperti della città.

Informazioni

Domenica 2 Febbraio Teatro Sociale – Ingresso Pubblico ore 16,30 – Inizio spettacolo Ore 17,00.

Biglietto euro 10,00

Biglietti: Acquisto presso le scuole di danza coinvolte oppure online su

https://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/pagamenti-1.asp?

oggetto=PINEROLODANZA2025#.VoOkFxXhCUk