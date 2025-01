(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 PFAS, FONTANA (M5S): A QUANDO FONDO PER RIDURRE INQUINAMENTO?

Roma, 23 gen. – “Mi chiedo che fine abbia fatto l’istituzione del fondo per ridurre l’inquinamento da PFAS, previsto dalla Legge di Bilancio grazie all’approvazione di un mio emendamento che va a finanziare attività di monitoraggio, studio e ricerca. Attività che sono oggi più che mai fondamentali, anche alla luce delle ultime rilevazioni fatte, come quella di Greenpeace che proprio ieri ha certificato in un report che in Italia il 79% dell’acqua potabile è contaminato da PFAS. Un valore altissimo e inaccettabile, considerati gli effetti devastanti che questi inquinanti hanno sulla salute umana, oltre che sull’ambiente. La loro presenza nelle acque potabili, tra l’altro, ad oggi non è regolamentata. È gravissimo che nessuno si ponga il problema e se ne faccia carico. Non possiamo accontentarci di ridurre il loro inquinamento, vanno semplicemente banditi”.

Così in una nota la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle