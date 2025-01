+++ MONTI, Senatore a vita, a Radio 24: Trump, Meloni sia cerniera e non lama che divide UE

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

Ruolo di Meloni con la presidenza Trump? “Sicuramente può esserci e può essere un ruolo prezioso per l’Europa per l’Italia o disastroso per l’Europa per l’Italia perché cerniera è un conto, lama separatrice che sconfina nel concetto di cavallo di Troia dell’America dentro l’Europa sarebbe un conto drammaticamente diverso. In un momento cruciale per l’Europa e per l’Italia, quando dovevamo fronteggiare la crisi finanziaria, il Governo italiano ha molto agito con quello americano, personalmente ho avuto con il presidente Trump contatti frequentissimi per far uscire, anche con l’appoggio degli Stati Uniti, l’Unione Europea da una situazione di quasi immobilismo e d’impotenza che le impediva di affrontare con serietà la crisi dell’Euro”. Lo ha detto Mario Monti, senatore a vita, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, a 24 Mattino su Radio 24.

