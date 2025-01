(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 DDL Nucleare, Bonelli: una truffa ai danni dei cittadini, costerà più del

gas. “Supercazzola”che porta indipendenza energetica

“Il governo Meloni è ormai specialista in supercazzole: oggi hanno

rilanciato quella sul nucleare con cui, secondo loro, l’Italia raggiungerà

l’indipendenza energetica. L’ignoranza al governo del paese. Il nucleare

non creerà nessuna indipendenza energetica perchè la fonte energetica che

alimenta le centrali è l’uranio di cui i grandi produttori sono Canada,

Australia, Russia e Cina. Si passa così da una dipendenza all’altra, altro

che indipendenza .Il governo Meloni vuole riportare l’Italia nel nucleare

dopo che ben due referendum hanno bocciato l’energia da fissione

dell’atomo. Una follia “

Ad affermarlo è il Co-Portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza

Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue:

La realtà dei fatti è che il nucleare renderebbe più cara l’energia

elettrica, con un costo ben maggiore rispetto a quello delle fonti

rinnovabili. E i reattori “piccoli” (Small Modular Reactor, SMR) che

vorrebbe utilizzare il governo sono ancora più costosi.Secondo l’Agenzia

Internazionale per l’Energia (World Energy Outlook 2024), il costo

complessivo di generazione dell’elettricità da nucleare in Europa sarebbe

di 170 $/MWh, contro quella generata dal solare fotovoltaico pari a 50

$/MWh (3,4 volte di meno del nucleare), quella dell’eolico onshore di 60

$/MWh (2,8 volte di meno) e quella dell’eolico offshore pari a 70 $/MWh.

Il ddl del governo parla di nucleare sostenibile, quando lo hanno

inventato ? Con quali soldi finanzieranno il ritorno al nucleare

considerato che il costo di 1 GW di nucleare per costruire la centrale è di

oltre 11 mld di euro? La strategia del Governo non solo non promuove

l’indipendenza energetica, ma fa pagare di più l’energia a famiglie e

imprese:una vera rapina” conclude Bonelli.

