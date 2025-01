(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

SARDEGNA, ORRICO (M5S): PITTALIS FAREBBE MEGLIO A STARE ZITTO DOPO SCIPPO SEGGIO CALABRIA

ROMA, 22 gen. – “Al collega Pittalis di Forza Italia devo ricordare che nella Giunta delle Elezioni della Camera la maggioranza, con un colpo di mano iniziato anche con un emendamento che porta la sua firma, ha conteggiato come valide schede elettorali che in base alla legge elettorale Rosatellum e ai criteri stabiliti e comunicati dal ministero dell’Interno, erano nulle. Il Movimento 5 Stelle come dice lui è presente in Giunta e infatti abbiamo contestato con fermezza e non poca rabbia quel riconteggio che configura uno scippo del seggio che i calabresi hanno attribuito al M5S. Pittalis dovrebbe quantomeno rimanere in un dignitoso silenzio, anziché dire le sciocchezze che ha appena detto su Alessandra Todde e sulla Giunta delle Elezioni. Ma evidentemente è più forte di loro, nel centrodestra quando c’è da provare a sottrarre alle altre forze politiche i ruoli assegnati dal voto dei cittadini, non si trattengono”.

Così la deputata M5S Anna Laura Orrico.

