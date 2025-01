(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 PENSIONI: IL SOTTOSEGRETARIO CLAUDIO DURIGON A GIU’ LA

MASCHERA” (RADIO 1 RAI): “SISTEMA PENSIONISTICO DELL’INPS

POSITIVO”

“Il sistema pensionistico dell’Inps è stato positivo. Se poi facciamo la divisione tra

previdenza e assistenza il sistema è ancora più forte. Non c’è mai stato un numero di

lavoratori così alto dal 1970 a oggi. Siamo a 62,5% di lavoratori. 26 milioni di

persone che hanno versato una quota all’Inps nel 2023. Una situazione molto fluida e

importante”. Lo ha affermato il Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, Claudio Durigon, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la

maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Pensioni:

qual è l’età giusta?”.

“L’Italia ha il più alto tasso di anni per la vecchiaia. 67 anni. Nessuno in Europa ha

questi anni”, ha detto Durigon, “La Germania arriverebbe a questa età nel 2029.

Dopodiché abbiamo un altro grande problema. Dal 1996 la Legge ha fatto che il

sistema contributivo sul retributivo. Avremo pensioni sempre più povere. Con la

Finanziaria abbiamo voluto potenziare, facendo in modo che il primo pilastro

dell’Inps possa comunicare con il secondo pilastro, che è la pensione integrativa. Si

può andare in pensione sommando i due pilastri a 64 anni”.