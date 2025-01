(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Migranti, Ceccardi (Lega): strategia immigrazione deve cambiare, Europa segua Trump su ‘tolleranza zero’

Strasburgo, 22 gen. – “Per quanti anni la sinistra ci ha detto che sicurezza e immigrazione non erano fenomeni correlati? Finalmente vi state accorgendo che non è così. La criminalità organizzata attinge a piene mani dall’immigrazione clandestina, perché i migranti sono braccia perfette da asservire agli interessi della malavita organizzata in tutta Europa. Secondo il rapporto 2023 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, i migranti “pagano fino a 6.000 euro per partire su imbarcazioni fatiscenti dalla Libia occidentale”, alimentando reti illecite che finanziano terrorismo e traffico di droga. Ecco perché la strategia europea sull’immigrazione deve cambiare radicalmente. Trump lo farà. Ha annunciato tolleranza zero verso i trafficanti e gli immigrati illegali. Se vogliamo togliere ossigeno alle mafie, dobbiamo bloccare le partenze illegali. Tolleranza zero e lotta alla mafia: è ciò che sostiene la Lega da anni, è ciò che sostengono i Patrioti per l’Europa ed è ciò che sta facendo il Governo italiano”.

Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi intervenendo in aula al dibattito “Collegamenti tra la criminalità organizzata e il traffico di migranti alla luce dei recenti rapporti delle Nazioni Unite”, nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.