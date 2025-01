(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Giustizia: Pittalis, sciopero ANM scorretto fallo reazione per difendere privilegi

“Lo sciopero annunciato dall’ANM” “rappresenta uno scorretto fallo di reazione di una casta minoritaria e politicizzata e che ha come unico obiettivo non quello di tutelare principi costituzionali, ma di difendere in maniera scomposta i privilegi di chi ha finalmente compreso che al governo non c’è più chi, nel recente passato, ha svenduto il ruolo della politica, accettando supinamente quell’inammissibile supplenza della magistratura che ha ingessato il sistema giustizia e reso solo possibili interventi mirati, nell’ottica dell’autoreferenzialità e della conservazione, con il consolidamento di un sistema di potere -quello giudiziario- che non ha eguali in nessuna democrazia che si rispetti”. Lo ha detto Pietro Pittalis, vicepresidente della commissione Giustizia e deputato di Forza Italia intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. “L’ANM – ha proseguito – è giustamente preoccupata perché sa bene che non sarà più il sistema correntizio che ha rivelato un mercato di posti e di carriere tutt’altro che meritocratico, a costituire il criterio di conferimento degli incarichi direttivi e semi direttivi, ma saranno i nuovi CSM, slegati da logiche di appartenenza a questa o a quella corrente.

Sono proprio queste reazioni, le performance sui talk show, sui media di Magistrati che anziché ispirare le proprie condotte a criteri di misura e riservatezza, cedono a fuorvianti “esposizioni mediatiche”, magistrati che si sentono investiti di “improprie ed esorbitanti missioni”, magistrati malati di protagonismo, che minano l’indipendenza della magistratura, non le leggi del Parlamento, condivisibili o meno che siano”, ha concluso.

