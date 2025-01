Esplosione Catania, Prisco (Sottosegretario al Ministero dell’Interno): ” Nell’area del crollo soccorritori ancora al lavoro per la messa in sicurezza, grazie ai soccorritori”

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco*

“Continua senza sosta e tra le macerie il lavoro dei Vigili del fuoco e

degli altri operatori del soccorso per mettere in sicurezza la zona della

città di Catania interessata dall’esplosione causata da una fuga di gas.

Sono in contatto sia con il sindaco Enrico Trantino che con il comandante

dei Vigili del fuoco di Catania: lo scenario sta gradualmente tornando alla

normalità, con il contributo di tutti. Il primo cittadino ha, in

particolare, lodato il tempestivo, professionale ed incessante lavoro dei

Vigili del Fuoco in un contesto particolarmente complesso, così come quello

degli altri che a diverso titolo hanno partecipato alle operazioni di

soccorso.

In questo momento il mio pensiero ed il mio augurio di pronta guarigione

va ai 14 rimasti feriti nell’esplosione e nel conseguente crollo della

palazzina, tra i quali ci sono quattro dei Vigili del fuoco intervenuti”.

*E’ quanto fa sapere il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco. *

