(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

Dovevano cercare in tutto il globo terracqueo i trafficanti di uomini. Ma Almasri che si trovava a Torino, l’hanno rilasciato e accompagnato in Libia con l’aereo di Stato, nonostante una richiesta d’arresto della Corte Penale Internazionale. Meloni non scappi, venga in Parlamento e si assuma le sue responsabilità.

Lo dicgiara tramite Tweet di Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente Camera