(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Agricoltura, Fallucchi (FdI): Italia medaglia d’oro in Europa, siamo sulla strada giusta

“I dati diffusi oggi dall’Istat sono inequivocabili: l’agricoltura italiana è medaglia d’oro in Europa. L’Italia si attesta come la Nazione tra i 27 Paesi della Ue con il più alto valore aggiunto agricolo. In particolare, la crescita del reddito medio degli agricoltori che è aumentato del 12,5%. Si tratta di un risultato storico che ci rende particolarmente orgogliosi. Raccogliamo quanto di buono abbiamo seminato in questi primi anni di governo con dedizione e determinazione. Le imprese ed i lavoratori del comparto mostrano solidità e resilienza. Promuovere e rilanciare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane sono state le nostre priorità. Siamo sulla strada giusta”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, componente la commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica