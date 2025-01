Valorizzare Villa Farsetti: al via l’accordo tra Iuav e Comune di S. Maria di Sala

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

mar 21 gennaio 2025 Firmato oggi il protocollo tra Università Iuav di Venezia e Comune di S.

Maria di Sala per il restauro, il riuso e la valorizzazione del complesso

di Villa Farsetti

COMUNICATO STAMPA

È stato firmato oggi nella sede dei Tolentini il Protocollo d’intesa tra

l’Università Iuav di Venezia e il Comune di Santa Maria di Sala.

Oggetto dell’accordo, che ha durata di tre anni, è sviluppare la ricerca sui

temi del *riuso compatibile ed economicamente sostenibile del complesso

architettonico di Villa Farsetti* e promuoverne la conservazione e la

valorizzazione.

Edificata tra il 1759 e il 1762 su progetto dell’architetto senese Paolo

Posi e su commissione del nobile veneziano Filippo Farsetti, la Villa sorge

nel centro storico del Comune di Santa Maria di Sala e ne rappresenta il

simbolo e il monumento principale. Originariamente edificata su un’area di

36 ettari, la Villa e gli annessi che la compongono (foresteria, scuderie,

corte, giardino, orto botanico) sono diventati luogo di incontro per la

comunità, dove si svolgono attività ed eventi culturali.

Iuav offrirà le proprie competenze nell’ambito del rilievo digitale,

monitoraggio, progettazione del restauro, del riuso e della gestione del

patrimonio storico e paesaggistico per promuovere la conservazione e la

valorizzazione della Villa.

I temi dell’uso e della gestione del bene pubblico nel tempo, insieme al

suo parco, saranno al centro del progetto di valorizzazione che porterà a

valutare la compresenza di diverse funzioni compatibili che coinvolgano la

comunità.

Accanto al programma di ricerca, saranno inoltre attivati laboratori

didattici nell’ambito di SSIBAP “Scuola di Specializzazione in Beni

Architettonici e del Paesaggio

” e nel

nuovo corso di Laurea in “Architettura. Conservazione

proattiva del patrimonio nelle aree a rischio

”.

Iuav e il Comune di S. Maria di Sala collaboreranno inoltre per l’azione di

disseminazione delle attività con l’organizzazione di seminari, incontri,

esposizioni e mostre.

Erano presenti all’incontro *Benno Albrecht*, rettore Iuav, *Paola De Palma*,

Commissario prefettizio*, Domenico Grassetto*, dirigente tecnico del Comune

di S. Maria di Sala e la docente Iuav *Sara Di Resta*, responsabile

scientifico dell’accordo insieme a *Paolo Faccio*.

