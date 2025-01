(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 TRASPORTI, IARIA (M5S): SALVINI VUOL FARCI CREDERE CHE BASTA STACCARE UN CAVO PER CLOCCARE FERROVIE, E’ SCONVOLGENTE

TRASPORTI, IARIA (M5S): SALVINI VUOL FARCI CREDERE CHE BASTA STACCARE UN CAVO PER CLOCCARE FERROVIE, E’ SCONVOLGENTE

ROMA, 21 GEN. – “Non c’è bisogno di citare dati, basta andare nelle stazioni e parlare con pendolari. Invece lei non frega nemmeno la sua maggioranza: infatti punta a spostarsi, non in treno, in un altro ministero. Salvini, vuole farci credere che tutti i problemi e i disagi sono dovuti a un chiodo e una catena? Davvero siamo messi che basta staccare un cavo e si bloccano le ferrovie italiane? Ma chi ci crede? Sono sconvolto che un ministro venga qui a parlarci di complotti. Salvini doveva programmare i cantieri, e gestire la loro apertura, ma non ha fatto nulla: ha preferito occuparsi di altro. Non si è occupato dei rimborsi dei pendolari, che perdono tantissimi soldi. Sono 102 milioni quelli che Trenitalia deve dare all’utenza, che non si trovano. Però 500 milioni per rimborsare i viaggi ai ministri si sono trovati subito. A Salvini non piace fare il ministro delle Infrastrutture, ma a pagare il prezzo sono gli italiani, visto che sperpera i nostri soldi”. Così il deputato M5s Antonino Iaria intervenendo in aula alla Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle