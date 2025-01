(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 Contratti. Stop al negoziato sul CCNL Funzioni Locali. CISL FP: “Una scelta

sbagliata che danneggia i lavoratori”

Roma, 21 gennaio – “A causa dell’indisponibilità di alcune sigle

sindacali, il negoziato per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali è stato

interrotto e la discussione proseguirà solo in sede tecnica. Riteniamo

profondamente sbagliato fermare la trattativa e non condividiamo la

posizione di chi, in assenza di risorse aggiuntive, si dichiara

indisponibile a percorrere l’ultimo miglio di un negoziato che avrebbe

portato benefici immediati ai lavoratori”.

Lo dichiara, in una nota stampa, la Segreteria Nazionale della CISL FP.

“Questa decisione produce un danno diretto per i lavoratori e le

lavoratrici degli Enti Locali, che non vedranno adeguati i loro stipendi né

il valore del trattamento accessorio. Non esiste alcuna prospettiva

concreta di miglioramento se non si prosegue nel dialogo sociale e nella

contrattazione. Inoltre, lo stop impedisce di portare a casa molte delle

novità positive che avevamo già contrattato in questi mesi con l’Aran e che

erano state introdotte nella bozza di testo contrattuale oggi in

discussione”, proseguono.

“Lo stop al negoziato – spiegano dal sindacato – impedisce inoltre di

definire con l’Aran ulteriori positive risposte per tutto il personale, dal

conglobamento dell’ indennità di comparto nello stipendio con effetti

positivi sulla previdenza e sul TFS, a una nuova disciplina del turno

festivo infrasettimanale per le polizie locali, ad un nuovo inquadramento

unico per il personale educativo-scolastico”.

“Pur essendo previsti incontri tecnici nei prossimi mesi, l’interruzione

del negoziato vero e proprio ferma ogni possibilità di migliorare

ulteriormente il contratto. Chi ha deciso di bloccare il tavolo di

trattativa sta causando un danno immediato e tangibile per gli oltre

400.000 lavoratrici e i lavoratori degli Enti Locali che meritano risorse,

privandoli di opportunità salariali e professionali”, conclude la

segreteria CISL FP Nazionale.

