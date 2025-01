COMUNE DI ANCONA . UFFICIO STAMPA – INCONTRI ACCADEMIA STOCCAFISSO – COMUNICATO DI MARTEDI 21 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 Ancona, 21 gennaio 2025

LO STOCCAFISSO ALL’ANCONITANA È IL PROTAGONISTA DEGLI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO A CURA DELL’ACCADEMIA

Il piatto tipico della tradizione culinaria anconetana sarà al centro di quattro incontri, patrocinati dal Comune di Ancona, a cura dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana fondata a Portonovo di Ancona nel 1997.

Dal 6 febbraio al 20 marzo, ogni giovedì, i quattro momenti di apprendimento si terranno presso la sede operativa dell’Accademia, in Via Tavernelle 122, a partire dalle 17:30.

In occasione del primo evento, giovedì 6 febbraio, denominato ‘L’origine dello stoccafisso sulle tavole italiane’, la relatrice sarà Manuela Maceratesi. Il secondo evento, ‘Raccontaci – Lo stoccafisso d’altri tempi’ si terrà giovedì 20 febbraio e prevede delle testimonianze video a cura di Fabio Manini e Cassandra Mengarelli. In occasione del terzo appuntamento, giovedì 6 marzo, Gianluca De Grandis relazionerà sul tema ‘In principio era il merluzzo’ ed infine, giovedì 20 marzo, il ciclo di incontri si concluderà con Mauro Tiriduzzi con un focus sui valori nutrizionali dello stoccafisso.

Ogni evento sarà introdotto dal Dottor Pericle Truja, Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana.