(ACON) FERROVIE. HONSELL (OPEN): LINEA VENEZIA-UDINE COLABRODO

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 21 gen – “Esprimo seria preoccupazione per la

situazione gravosa che continua a caratterizzare la linea

ferroviaria Venezia-Udine, una delle pi? critiche di tutto il

Nord-est, senza dimenticare la linea Udine-Trieste. Due guasti al

mese in media riportati dalla stampa locale, rappresentano solo

la punta dell’iceberg di un’infrastruttura vetusta e incapace di

rispondere alle esigenze quotidiane dei pendolari e delle

attivit? che dipendono dalla sua efficienza”.

Cos? si esprime in una nota Furio Honsell, consigliere regionale

di Open Sinistra Fvg, in merito agli ultimi dati relativi al

trasporto ferroviario tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“? inaccettabile – aggiunge Honsell – che in una regione come la

nostra che si sente parte del motore economico del Paese, le

infrastrutture ferroviarie siano in queste condizioni: gli

annunci per lavori di ammodernamento si sono susseguiti di

continuo negli ultimi anni, ma concretamente nulla ? stato mai

fatto per risolvere i problemi strutturali e organizzativi della

rete”.

“La responsabilit? politica ? chiara – prosegue l’esponente di

Open -: Salvini, attualmente ministro delle Infrastrutture,

dimostri le sue capacit? amministrative, altrimenti sar?

ricordato solamente per i suoi slogan. ? l’intera rete

ferroviaria a livello nazionale che ormai ? inadeguata. E non

possiamo ignorare che lo stesso governo regionale di

Centrodestra, che dura ormai da quasi sette anni, ha contribuito

a questa situazione. La mancanza di una visione strategica e di

una pianificazione a lungo termine ? evidente, e i pendolari del

Veneto e del Friuli Venezia Giulia ne pagano ogni giorno le

conseguenze con ritardi, cancellazioni e un servizio non degno”.

“La linea ferroviaria Venezia-Udine non ? solo un’arteria

strategica per il Nordest, ma anche un simbolo di mancanza di

investimenti adeguati e di responsabilit? politica. Senza

cronoprogramma seri – conclude Honsell -, senza risorse certe, e

senza una chiara volont? politica di affrontare il problema alla

radice, continueremo a navigare nell’incertezza e

nell’inefficienza, come nel caso dell’accordo relativo

all’eliminazione dei passaggi a livello nel nodo di Udine”.

