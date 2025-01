CARABINIERI: ORNAVASSO, AL CULMINE DI UNA LITE FAMILIARE PADRE SPARA UCCIDENDO IL FIGLIO. ARRESTATO L’AUTORE DELL’OMICIDIO.

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

ORNAVASSO, AL CULMINE DI UNA LITE FAMILIARE PADRE SPARA

UCCIDENDO IL FIGLIO. ARRESTATO DAI CARABINIERI L’AUTORE

DELL’OMICIDIO

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Verbania sono intervenuti in Ornavasso in una abitazione

dove a seguito di una lite familiare, un uomo 64enne ha sparato al figlio 34enne uccidendolo.

È stato lo stesso uomo a chiamare i carabinieri subito dopo il fatto. I militari una volta sul luogo hanno

identificato i presenti e preservato la scena del crimine, in attesa dell’arrivo dei colleghi specializzati

nei rilievi tecnici.

Sul posto è giunta anche il PM di turno, dott.ssa Carrera, per coordinare le prime attività di indagine

e per ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento.

Dai primi accertamenti sembra che la vittima avesse iniziato un’accesa lite con i genitori nel corso

della quale ha iniziato ad alzare le mani su di loro in modo violento. Al culmine di questa concitata

lite il 64enne ha attinto il figlio con un colpo di fucile, legalmente detenuto, uccidendolo. Subito dopo

ha chiamato i carabinieri dicendo cosa era successo e chiedendo il loro intervento.

Come detto sopra, al loro arrivo i carabinieri del Radiomobile di Verbania e della Stazione di

Premosello Chiovenda, hanno constatato quanto effettivamente dichiarato dall’uomo, identificando i

presenti ed isolando la scena del crimine. Quasi contemporaneamente è giunta un’ambulanza,

chiamata dai carabinieri, il cui personale sanitario ha constatato il decesso del giovane e stilato un

primo referto ai genitori che avevano subito le percosse dal figlio. I rilievi tecnici sono stati eseguiti

dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania e, al termine delle attività tecniche sia l’arma

utilizzata, un fucile da caccia cal. 12, che l’appartamento sono stati posti sotto sequestro per i

successivi accertamenti disposti dal PM di turno, dott.ssa Carrera, anche lei giunta ad Ornavasso per

seguire in prima persona le attività.

Una volta accompagnati tutti in caserma a Verbania, i testimoni sono stati escussi dai carabinieri e

l’autore dell’omicidio direttamente interrogato alla presenza del legale dalla dott.ssa Carrera. Al

termine delle attività l’uomo è stato associato al carcere di Verbania su disposizione dell’Autorità

Giudiziaria.