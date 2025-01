(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 *”Bonelli: Nessun parere ufficiale dell’INGV sul ponte sulla stretto, basta

mistificazioni”*

“Contrariamente a quanto riportato da Webuild, non esiste alcun parere

ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul

progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Se c’è un parere perché non è

mai stato esibito? E’ evidente che questa affermazione è priva di

fondamento e ingannevole.” Così Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde

e Parlamentare di AVS rispondendo al comunicato diffuso stamani dalla

società dopo la puntata di ieri sera di Report-

“Come più volte ribadito dal Presidente dell’INGV il professor Carlo

Doglioni, anche attraverso una risposta al sottoscritto, non risultano

siano operative convenzioni tra l’INGV e la Società stretto di Messina

finalizzate alla valutazione della pericolosità sismica dell’area e a studi

specifici su suolo e sottosuolo. Nell’aprile del 2023 nel corso di

un’audizione alla Camera dei Deputati Doglioni aveva sottolineato che il

ponte sullo stretto di Messina è in epicentro sismico e che era necessario

adeguare i progetti”

L’accordo del 2024, a cui fa riferimento l’amministratore delegato, è

riferito alla condivisione dei dati di pozzo piezometrici e inclinometrici

in possesso dell’Istituto.

L’INGV dunque, non si è mai espresso con un parere formale o ufficiale a

sostegno del progetto. La collaborazione citata da Webuild con il

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza” e

il coinvolgimento di esperti dell’INGV risalente al 2011 non può essere

interpretata come un’approvazione dell’opera da parte dell’Istituto.

È fondamentale evitare di creare confusione o di fornire informazioni

fuorvianti su un progetto di tale importanza e impatto. Il Ponte sullo

Stretto solleva questioni ambientali, geologiche e sismiche che richiedono

analisi trasparenti e dati oggettivi, non interpretazioni distorte.

Restano attuali tutte le critiche che abbiamo avanzato nei confronti di un

progetto che consideriamo inutile e vecchio di 33 anni e questo è

inaccettabile. Nella puntata di ieri sera di Report si è chiarito che 10

del 14 miliardi di Euro stanziati per la realizzazione del ponte saranno

investiti per opere infrastrutturali di accesso (gallerie e svincoli):

parliamo di un progetto che non ha ancora ottenuto il via libera

definitivo. Salvini, con questo stanziamento, ha completamente azzerato il

fondo per il trasporto rapido di massa: una vergogna” conclude Bonelli

