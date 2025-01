Treni: Ghio (Pd), dopo denunce Salvini, Piantedosi riferisca in parlamento

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

“La situazione in cui versa il nostro sistema ferroviario e’ preoccupante per i continui ritardi, le cancellazioni, la mancanza di informazioni ai viaggiatori che si sono trovati bloccati in stazione senza previsioni certe o talvolta sospesi durante il viaggio. Questi malfunzionamenti del sistema si protraggono da mesi, senza interventi efficaci. Il Ministro Salvini dapprima ha ignorato la situazione, poi non potendo piu’ far finta di nulla, perche’ la gravita’ di quanto sta accadendo ha generato proteste e preoccupazioni in tutto il Paese, adesso focalizza tutta la sua attenzione non sugli interventi di manutenzione necessari, non a definire una piu’ efficace programmazione dei cantieri in corso con la circolazione dei treni, ma su anomalie causate da interventi esterni, che sarebbero in atto sulla linea ferroviaria. Sono diversi mesi che l’opposizione, senza essere ascoltata, chiede al Ministro Salvini di venire a riferire in aula sullo stato della circolazione ferroviaria, ma se sono reali i rischi paventati dal Ministro Salvini, crediamo che il tema diventi di sicurezza pubblica e chiediamo al Ministro dell’interno Piantedosi, competente per materia, di venire ad riferire in aula sulle anomalie denunciate dal Ministro Salvini, se l’allarme e’ effettivamente fondato e quali misure il Viminale intende eventualmente mettere in campo. La situazione dei nostri treni non e’ piu’ sostenibile, non bastano le parole ma dal Governo servono interventi risolutivi concreti” così in una nota la vice presidente del gruppo del Pd alla Camera, Valentina Ghio.

Roma 19/01/2025

