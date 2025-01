(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Medio Oriente, Presidente Fontana: attuazione accordi sia passo verso pace duratura

Roma, 19 gen – “Quella di oggi è una pagina di speranza per il Medio Oriente. Far prevalere la diplomazia e il dialogo non solo è possibile, ma deve essere un impegno costante. Ci auguriamo che l’attuazione degli accordi possa essere il passo concreto di un percorso di pace duratura. Un pensiero agli israeliani ancora tenuti in prigionia, alle loro famiglie, e ai civili provati da mesi di sofferenze a Gaza”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana