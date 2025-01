ELEZIONI FCI: IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE PELLA

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 ** ELEZIONI FCI: IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE LCP ROBERTO PELLA

(Cordiano Dagnoni con Roberto Pella in una foto d’archivio)

Messaggio del Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella

A nome della Lega del Ciclismo Professionistico, desidero congratularmi con il Presidente Cordiano Dagnoni, rieletto oggi alla guida della Federazione Ciclistica Italiana.

Sono certo che, sempre di più, la Lega del Ciclismo Professionistico potrà contare sulla collaborazione con la Federazione per il prossimo quadriennio e con tutti i membri entrati a far parte del nuovo Consiglio a cui rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro: dai Vicepresidenti Stefano Bandolin (Vicario), Carmine Acquasanta e Saverio Metti, ai Consiglieri Giovanni Vietri, Ignazio Saia, Iolanda Ragosta, Sandro Checchin, Fabrizio Cornegliani, Maria Giulia Confalonieri, Laura Puccetti e al Segretario Generale Marcello Tolu.

Un ringraziamento va rivolto anche a Silvio Martinello e a Daniela Isetti per l’impegno profuso durante questa intensa campagna elettorale.

Nei prossimi anni condivideremo l’obiettivo di lavorare in sinergia per valorizzare il ciclismo a tutti i livelli e rafforzarne il ruolo, a livello nazionale e internazionale.

