(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 CRAXI: GALLIANI (FI), “GRANDE PROTAGONISTA DELLA POLITICA ITALIANA E INTERNAZIONALE”

“Bettino Craxi è stato un grande protagonista della politica italiana e internazionale, uno statista di enorme levatura in grado di riportare il nostro Paese, con ambizione e forza, ad avere una centralità nel mondo. Oggi, a 25 anni dalla sua morte, la figura del leader socialista è più viva che mai e ci rammenta che sempre dobbiamo impegnarci per un’Italia rispettata e influente. Voglio ricordare anche l’uomo che è stato legato al nostro presidente Berlusconi da profonda amicizia e da sincero affetto. Ai figli ed in particolare a Stefania va il mio commosso abbraccio.

Resta il grande rammarico per l’esilio forzato che ha dovuto patire e per l’ingiusta persecuzione di cui è stato vittima nell’ultima parte della sua vita”. E’ quanto dichiara in una nota Adriano Galliani, senatore di Forza Italia.

