Comunicato stampa FISE del 19 gennaio 2025 – Salto ostacoli: Guido Grimaldi firma il Gran Premio di Coppa del Mondo di Abu Dhabi

Salto ostacoli: Guido Grimaldi firma il Gran Premio di Coppa del Mondo di Abu Dhabi

A Doha e Jeddah piazzamenti in GP per i fratelli Previtali

Giornata da incorniciare per Guido Grimaldi che nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, ha vinto il Gran Premio del CSI4*-W di Abu Dhabi, negli

UAE, della seconda settimana di gare dell’Al Shira’aa International Horse Show.

Il 41enne cavaliere italiano ha centrato un successo di grande prestigio, il più importante della sua carriera di ‘gentleman rider’, successo

arrivato proprio in sella a Gentleman un baio olandese di 11 anni.

Ad Abu Dhabi Guido…

