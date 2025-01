(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Presidente Fontana, cordoglio per la scomparsa di Riccardo Chieppa

Roma, 18 gen A “Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Riccardo Chieppa, Presidente emerito della Corte costituzionale, giurista di grande valore e servitore delle istituzioni. Ne ricordo il significativo contributo in ambito giuridico e il costante impegno nella tutela dei principi costituzionali. Ai suoi familiari rivolgo la mia vicinanza in questo momento di dolore”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

