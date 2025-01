NOTA STAMPA GRUPPI CONSILIARI M5S E PERBENE GINOSA (TA)

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 BASTA ILLAZIONI, GLI STUDENTI DELL’AGRARIO NON DOVRANNO ANDARE A MASSAFRA

PER FREQUENTARE IL TRIENNIO

Siamo finalmente rincuorati di sapere che la consigliera Ratti abbia

deciso di interrompere la sua lunga “pausa” politica! Peccato, però, che il

rientro non sia accompagnato da un minimo di attenzione ai fatti.

Solo oggi si accorge di una decisione presa a settembre: portare l’Istituto

Agrario a Ginosa. Ma d’altronde, il ritardo sembra essere una costante del

suo modo di fare, così come lo è la solita speculazione sterile e

pretestuosa, persino quando si tratta di giovani e del futuro della nostra

comunità.

A differenza della consigliera, noi guardiamo avanti e agiamo. Gli

studenti e le studentesse che sceglieranno l’Istituto Agrario di Ginosa non

dovranno più subire il disagio di trasferirsi a Massafra per il triennio.

Finalmente, avranno a disposizione una struttura completa e pensata per

loro, qui, nel nostro territorio.

Ma non ci fermiamo: il Comune di Ginosa metterà a disposizione terreni

confiscati alle mafie, trasformandoli in risorse preziose per la formazione

agricola e per il rilancio del territorio. Grazie alla collaborazione con

il Mondelli e un gruppo di imprenditori agricoli locali, gli studenti

avranno accesso a opportunità uniche di crescita e apprendimento sul campo.

La struttura individuata è già pronta per ospitare le attrezzature

laboratoriali, fornite dall’Istituto, e il nostro supporto al “M. Perrone”

è concreto e tangibile, come dimostrano i servizi di scuolabus offerti per

facilitare l’orientamento non solo degli studenti ginosini, ma anche agli

alunni della vicina Laterza, non residenti nel nostro comune.

La nostra speranza è che l’impegno di questa Amministrazione nel

promuovere una nuova classe imprenditoriale agricola non venga compromesso

da decisioni miopi che rischiano di penalizzare un prodotto d’eccellenza,

apprezzato in tutta Europa, e di mettere in difficoltà molte famiglie

ginosine e imprenditori locali che da questo settore traggono il proprio

sostentamento.

Forse la consigliera Ratti preferirebbe continuare a mettere in scena

polemiche fini a se stesse, invece di contribuire al progresso della nostra

comunità. Ma non ci sorprende: è sempre più evidente che l’interesse dei

ragazzi e del territorio viene dopo il suo bisogno di visibilità politica.

La nostra azione parla, mentre le sue parole restano vuote. E siamo certi

che i cittadini sapranno distinguere la differenza.