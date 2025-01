Sanità, Pacifico: salta il concorso per medici in Radiologia e Diagnostica a Latina.

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa

Sanità: salta il concorso per medici in Radiologia e Diagnostica a Latina.

17 gennaio 2025

In Pompa Magna arriva l’annuncio dello sblocco dei fondi dal ministero della Salute alla regione Lazio da destinare agli ospedali di Latina e Gaeta, ma non con altrettanta enfasi si esibisce indignazione per il differimento con data da destinarsi della prima prova del concorso per specializzati in Diagnostica e Radiologia bandito dalla ASL di Latina. Ieri mattina i medici si sono recati presso la sede di via Epitaffio per svolgere la prova scritta e con loro grande sorpresa si sono visti rimandare prima di due ore l’inizio dell’esame e poi addirittura annullare completamente la prova. È circolata la voce che mancasse un Commissario e che la sede fosse priva di riscaldamento. Una situazione imbarazzante per Latina e per la maldestra modalità con cui i giovani professionisti sono stati accolti in quello che dovrebbe essere il futuro spazio di lavoro. Sembra che in molti ci abbiano messo una croce sopra e punteranno il proprio avvenire in altre città. Di conseguenza seppure mai i fondi regionali saranno utilizzati per le strutture, di sicuro sarà difficile trovare personale medico disposto a lavorare in questo territorio. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.