Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. proiezione del film L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio (2023)

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. proiezione del film

“L’ultima volta che siamo stati bambini” (2023) di Claudio Bisio.

In occasione del “Giorno della memoria”, una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto e designata il 1º novembre 2005 con risoluzione 60/7 durante la 42ª riunione plenaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo proietterà nella Sala biblioteca al primo piano alle ore19:00 il film “L’ultima volta che siamo stati bambini” (2023) di Claudio Bisio.

Il film, con gli attori Vincenzo Sebastiani, Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis, Lorenzo McGovern Zaini, Marianna Fontana, Federico Cesari, sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in inglese.

La partecipazione alla proiezione è gratuita, ma si prega di prenotare i biglietti tramite il portale Eventbrite: Als_wir_Kinder_waren.eventbrite.de.

Il film, esordio alla regia del comico Claudio Bisio, ci racconta quanto sia difficile essere bambini se attorno a te il mondo è coinvolto in una guerra, riportandoci, con uno sguardo ironico e molto toccante, all’epoca della deportazione delle famiglie ebree romane.

Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa. Per loro tutto è gioco, combattono in cortile una fantasiosa guerra fatta di missioni avventurose ed eroismi, poi però fanno patti “di sputo” e non “di sangue” per paura di tagliarsi.