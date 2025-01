(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Comunicato stampa

Iniziativa “Game UPI 2.0”: la Provincia di Salerno prima tra le ammesse al finanziamento

In data 15/01/2025 l’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha pubblicato la graduatoria delle 20 Province selezionate a partecipare all’iniziativa “GAME UPI 2.0”, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili annualità 2023.

GAME UPI 2.0 si configura come un Programma di respiro nazionale finalizzato a supportare le attività realizzate dalle province nell’ambito delle politiche giovanili, che possano fornire risposte efficaci a livello territoriale.

“La nostra proposta progettuale, afferma il Vice Presidente Giovanni Guzzo, non solo è stata ammessa a finanziamento ma ha anche ottenuto il punteggio più alto risultando prima tra le Province ammesse a finanziamento. Questo risultato ci inorgoglisce e ci conferma che abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro. E’ nostra intenzione continuare a sviluppare sul territorio il valore sportivo come strumento concreto di acquisizione di life skills incidendo sull’inserimento sociale dei giovani e il loro coinvolgimento nella società”.

“Con il progetto “Sportability 2.0”, afferma Antonio Fiore Consigliere Provinciale con Delega allo Sport, incoraggeremo un maggiore esercizio dell’attività motoria, con il conseguente incremento del benessere fisico e come mezzo per eliminare barriere economiche, sociali e culturali tra i giovani, nell’ottica anche di contrastare fenomeni di disagio giovanile e favorire un contesto di maggior benessere psicologico con una società più inclusiva, equa e coesa. Desidero esprimere i miei ringraziamenti al Settore Pianificazione Strategica e Urbanistica, guidato dall’ing. Gioita Caiazzo, ed al responsabile dell’Ufficio Politiche Comunitarie, dott. Antonio Franza, per l’importante risultato raggiunto”.

Salerno, 17/01/2025

Maria Rosaria Greco

Responsabile Servizio Comunicazione

Settore Presidenza

________________________________________

PROVINCIA di SALERNO

Via Roma, 104 – 84121 – SALERNO

Se questa email ti è stata inviata per errore, ti preghiamo di risponderci indicando come oggetto “Cancellami”.