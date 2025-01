IL SEGRETARIO DI RADICALI ITALIANI DENUNCIATO PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI CANNABIS

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Il segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, è stato formalmente

denunciato per guida sotto effetto di cannabis: patente revocata e rischio

fino a un anno di carcere.

A fine dicembre, Blengino si è autodenunciato per “guida dopo l’assunzione

di sostanze stupefacenti” alle forze dell’ordine come atto di disobbedienza

civile contro la norma introdotta dal Ministro Salvini nel codice della

strada. Questa norma punisce l’uso di sostanze senza richiedere prove

concrete di alterazione delle capacità di guida.

“Esco ora dal commissariato di polizia: sono stato denunciato in seguito

alla disobbedienza civile che ho portato avanti nelle scorse settimane per

contestare il nuovo codice della strada voluto da Salvini.

L’obiettivo ora è smantellare la legge che colpisce chi, perfettamente

lucido, si mette alla guida dopo aver fumato cannabis nei giorni

precedenti. Si tratta di una norma liberticida e incostituzionale, che

prevede fino a un anno di carcere e 6.000 euro di multa. Questa è una

politica propagandistica che non risolve alcun problema reale. Rovinare

vite senza motivo e criminalizzare chi non è alterato è l’ennesima

dimostrazione di una politica miope e punitiva. Non vedo l’ora di arrivare

in tribunale per smontare questa legge ridicola”.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.

BLENGINO.MP4

*–*

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

*Scrivi S47 **per il tuo 2×1000 **a Radicali Italiani!*