(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 IL PRESIDENTE FILIPPO MANCUSO HA CONVOCATO IL CONSIGLIO REGIONALE PER MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025 ALLE ORE 14:00, CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di provvedimento amministrativo n. 205/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 206/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025 – 2027 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” – (Relatore: Consigliere Montuoro); SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

3) Proposta di legge n. 316/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 (Disciplina dei beni in proprietà della Regione) – (Relatore: Consigliere De Francesco);

4) Proposta di legge n. 312/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Raso, De Nisi, recante: “Modifiche e integrazioni all’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)” – (Relatore: Consigliere Raso);

5) Proposta di legge n. 305/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Gentile, Mancuso, Mattiani, Raso, recante: “Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della regione Calabria” – (Relatore: Consigliere Molinaro);

6) Proposta di legge n. 303/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Gentile, Mancuso, Mattiani, Raso, recante: “Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese” – (Relatore: Consigliere Gentile);

7) Svolgimento interrogazioni ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale – come da elenco allegato;

8) Proposta di legge n. 346/12^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2023, n.37” – (Relatore: Consigliera Straface);

9) Proposta di provvedimento amministrativo n. 203/12^, d’Ufficio, recante: “Presa d’atto delle dimissioni del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e nuova elezione”;

10) Proposta di legge n. 343/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Caputo, De Francesco, Talerico, recante: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione Calabria” – (Relatore: Consigliere De Francesco);

11) Proposta di legge n. 349/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Caputo, Comito, Giannetta, De Francesco, recante: “Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del servizio sanitario della Regione Calabria” – (Relatore: Consigliere De Francesco);

12) Proposta di legge n. 185/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Gallo, Gentile, recante: “Disciplina dell’agricoltura sociale” – (Relatore: Consigliere Gentile);

13) Mozione n. 106/12^ di iniziativa del consigliere regionale Lo Schiavo recante: “Riorganizzazione del servizio farmacia territoriale dell’ASP di Vibo Valentia”; SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

14) Mozione n. 105/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali De Francesco, Mannarino, Molinaro recante: “Trasferimento del processo Reset a Cosenza”;

15) Ordine del giorno a firma Consiglieri regionali Montuoro, De Francesco, Neri, Mannarino, Molinaro “Vicinanza e sostegno alle Forze dell’Ordine”;