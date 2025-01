(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

17 gennaio 2025

Audizioni su decreto situazioni emergenza e Pnrr – Lunedì Ciciliano, martedì Bardi, Legnini, Schifani, Gualtieri – Dirette webtv

Lunedì 20 gennaio, presso l’Aula della Commissione Ambiente della Camera, le Commissioni riunite Bilancio e Ambiente, nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolgono le seguenti audizioni:

Ore 15.10 rappresentanti dell’Associazione nazionale consorzi, gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI)

Ore 15.20 Mauro Caliste, Presidente del V Municipio di Roma

Ore 15.30 rappresentanti del Comitato di quartiere Quarticciolo

Ore 15.40 Marco Borga, professore ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali presso l’Università degli Studi di Padova, Francesco Fatone, professore ordinario di processi ed impianti chimici presso l’Università Politecnica delle Marche, e Marco Petitta, professore ordinario di idrogeologia presso l’Università La Sapienza di Roma

Ore 16.20 rappresentanti dell’Alleanza per il fotovoltaico

Ore 16.30 rappresentanti dell’Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM)

Ore 16.40 rappresentanti dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

Ore 16.50 rappresentanti dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS)

Ore 17.00 rappresentanti di Confindustria

Ore 17.15 rappresentanti di CGIL, CISL, UIL

Ore 17.45 rappresentanti dell’Associazione (R)esistenza anticamorra e di Ultimi. Associazione di legalità

Ore 18.00 rappresentanti del Forum nazionale del terzo settore

Ore 18.10 Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione civile

Ore 18.25 rappresentanti di Confcooperative e Legacoop.

Martedì 21:

Ore 9.30 Nicola Nardella, Presidente della Municipalità 8 di Napoli

Ore 9.40 rappresentanti del Centro nazionale sicurezza delle acque (CeNSiA) dell’Istituto superiore di sanità

Ore 9.50 Vito Bardi, Presidente della regione Basilicata e Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica

Ore 10.10 Giovanni Legnini, Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

Ore 10.30 rappresentanti di Legambiente

Ore 10.40 rappresentanti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Ore 11.00 rappresentanti della Regione Campania

Ore 11.20 rappresentanti di Coordinamento FREE (fonti rinnovabili ed efficienza energetica)

Ore 11.30 Renato Schifani, Presidente della Regione siciliana e Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica

Ore 11.50 rappresentanti di Utilitalia

Ore 12.00 rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

Ore 12.10 rappresentanti di Aqua Italia – Associazione costruttori impianti e componenti per il trattamento delle acque primarie, civili ed industriali

Ore 12.20 rappresentanti del WWF

Ore 12.30 rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Ore 13.00 Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma capitale.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

Com03564